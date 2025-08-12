Distacco intonaco e trasferimento reparto al “Fogliani” di Milazzo
Il deputato regionale di Forza Italia, Alessandro De Leo, ha richiesto chiarimenti urgenti all’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina in merito alla situazione dell’Ospedale “Fogliani” di Milazzo, a seguito del distacco di intonaco nella farmacia interna e del trasferimento del reparto di Medicina interna presso il presidio di Barcellona. L’esponente politico ha riconosciuto l’importanza degli interventi di riqualificazione e adeguamento antisismico, finanziati con fondi del PNRR, evidenziando tuttavia la necessità di garantire la continuità dei servizi sanitari e la sicurezza delle strutture.
De Leo ha sollecitato la pubblicazione di un cronoprogramma dettagliato dei lavori, chiedendo una data certa per il rientro del reparto di Medicina interna a Milazzo e assicurazioni ufficiali sul mantenimento dell’attuale livello di offerta sanitaria durante l’intero periodo degli interventi.
«La sicurezza degli edifici – ha dichiarato – non può essere perseguita a scapito del diritto alla salute dei cittadini». Il deputato ha inoltre assicurato il proprio impegno a monitorare costantemente l’evoluzione della vicenda, affermando che non saranno accettate soluzioni provvisorie o promesse generiche.
Secondo De Leo, è fondamentale che la popolazione sia informata in modo trasparente sulle modalità e sui tempi di ripristino delle attività ospedaliere, sottolineando che «il diritto alla salute non si sospende, ma va tutelato ogni giorno, anche nei cantieri».
