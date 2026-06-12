Capo d’Orlando, restaurata la storica fontana di Bagnoli

La storica fontana di Bagnoli, situata nel borgo marinaro di San Gregorio a Capo d’Orlando, è stata restituita alla comunità dopo un intervento di recupero promosso da un gruppo di cittadini volontari. L’opera, riconsegnata ufficialmente al sindaco Franco Ingrillì, è tornata pienamente operativa e rappresenta uno degli elementi identitari più significativi della memoria locale.

L’attività dei volontari non si è limitata al ripristino della fontana. L’intera area circostante è stata oggetto di interventi di sistemazione e valorizzazione, con l’installazione di grandi vasi destinati a impedire l’utilizzo improprio dello spazio come area di lavaggio per autovetture. L’iniziativa si inserisce in un percorso di collaborazione tra amministrazione comunale e cittadinanza attiva. Nei giorni precedenti, infatti, il Comune aveva provveduto alla collocazione di piante e fiori lungo il lungomare.

Durante la cerimonia, il sindaco Ingrillì ha annunciato ulteriori interventi destinati al borgo marinaro. È previsto un programma di manutenzione straordinaria del tratto costiero compreso tra il porto, San Gregorio e la piazzetta dei pescatori. Le opere saranno sostenute da un accordo con la società Porto di Capo d’Orlando, che destinerà annualmente 25 mila euro alla cura e alla manutenzione dell’area.

Nel corso dell’incontro è stato inoltre rilanciato il progetto per la definitiva apertura del Sentiero Goletta, itinerario naturalistico particolarmente noto del territorio.

All’evento ha preso parte anche la consigliera di minoranza Linda Liotta del gruppo “Cambiamo Capo”. Insieme al capogruppo Renato Mangano ha riproposto una soluzione per la definizione del percorso interessato da criticità idrogeologiche. Mangano ha spiegato che «lo spostamento del tracciato all’interno di terreni già appartenenti al Demanio dello Stato» consentirebbe di superare l’area colpita dalla frana evitando contenziosi e costosi interventi di consolidamento. Lo stesso esponente ha aggiunto: «La questione è quindi ormai esclusivamente politica».

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