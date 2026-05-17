Daprà e Guglielmetti conquistano la 110ª Targa Florio

La 110ª edizione della Targa Florio si è conclusa con il successo di Roberto Daprà e Luca Guglielmetti, protagonisti del secondo appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco. L’equipaggio di ACI Team Italia, al volante della Skoda Fabia RS Rally2 preparata da Delta Rally e gommata Pirelli, ha conquistato la prima affermazione nella massima serie nazionale, imponendosi dopo tre giornate di gara sulle strade delle Madonie.

Il pilota trentino ha costruito il successo grazie a cinque scratch e a una gestione efficace delle prove decisive disputate tra venerdì sera e la notte siciliana. Il coefficiente maggiorato attribuito alla gara ha inoltre consentito a Daprà di salire in testa alla classifica del CIAR Sparco. Alle sue spalle si è classificato Andrea Crugnola, affiancato da Luca Beltrame sulla Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale. Il varesino ha conquistato la Power Stage finale, ma ha dovuto scontare una penalità di 10 secondi rimediata in una slow-zone. Terza posizione per Simone Campedelli e Tania Canton su Toyota GR Yaris Rally2 ufficiale, rallentati anche loro da una penalizzazione e da un testacoda accusato nelle prime fasi di gara.

“È stata una bellissima gara nella quale ci siamo impegnati molto per provare a raggiungere questo primo obiettivo”, ha dichiarato Daprà al termine della competizione.

Nel CIR Promozione successo per Andrea Nucita e Maurizio Messina su Skoda Fabia RS, mentre nel Due Ruote Motrici Gabriel Di Pietro e Andrea Dresti hanno ottenuto la seconda vittoria consecutiva stagionale. Nel CIAR Junior si sono invece imposti Lorenzo Varesco e Isabel Goss su Lancia Ypsilon Rally4 HF.

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