Taormina, salvata 24enne colpita da grave mediastinite

Una paziente di 24 anni affetta da una grave forma di mediastinite è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico all’ospedale San Vincenzo di Taormina, dove è stata successivamente dimessa dopo un lungo percorso di cura. La giovane era arrivata al pronto soccorso in condizioni critiche, con una marcata tumefazione al collo, forte dolore e un quadro clinico compromesso.

Nel reparto di Otorinolaringoiatria il dottor Salvatore Chiarenza ha disposto immediatamente una TAC, eseguita dal dottor Pietro Carbonaro. Gli accertamenti hanno evidenziato un ascesso tonsillare esteso dal collo fino al mediastino, area toracica che ospita organi vitali e grossi vasi sanguigni.

Le immagini diagnostiche sono state inviate alla responsabile del reparto, la dottoressa Serenella Palmeri, e al dottor Nicolò Politi, che hanno fatto rientro in ospedale dopo un precedente intervento chirurgico complesso. La paziente è stata trasferita rapidamente in sala operatoria grazie alla collaborazione con il reparto di Anestesia e Rianimazione diretto dal primario Giacomo Filoni. Le anestesiste Sonia Di Stefano e Maria Frisina hanno coordinato le procedure necessarie per liberare un posto in terapia intensiva.

“La paziente è stata messa in sicurezza in tempi rapidissimi”, ha dichiarato la dottoressa Palmeri, sottolineando il ruolo svolto anche dagli infermieri Marisa Smiroldo, Cettina Brancato e Giovanni Petralia.

Nei giorni successivi il personale sanitario ha affrontato ulteriori complicanze, tra cui una grave sepsi e una tempesta tiroidea. Il trattamento ha coinvolto specialisti di diverse discipline, tra cui endocrinologi, cardiologi, anestesisti e fisioterapisti. Dopo il miglioramento delle condizioni cliniche, la giovane è stata estubata, trasferita nuovamente nel reparto di Otorinolaringoiatria e successivamente dimessa.

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