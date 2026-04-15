Prevenzione gratuita, ampia adesione al Lions Day a Capo d’Orlando

A Capo d’Orlando si è registrata una partecipazione significativa in occasione del Lions Day 2026, iniziativa promossa dal Lions Club Capo d’Orlando sotto la guida della presidente Maria Trusso Sfrazetto. La manifestazione è stata dedicata alla prevenzione sanitaria gratuita e ad attività di carattere solidale.

Numerosi cittadini hanno aderito agli screening predisposti nelle diverse aree operative. In ambito oculistico, nell’ambito del progetto “Occhio ai bimbi”, sono stati sottoposti a controllo visivo circa venti minori. Parallelamente, sono stati effettuati esami del fundus oculi su adulti, con l’individuazione di alcuni casi ritenuti meritevoli di ulteriori approfondimenti, tra cui sospetti di retinopatia diabetica.

Consistente l’affluenza anche per i controlli cardio-metabolici, con rilevazioni di glicemia e pressione arteriosa, così come per lo screening della memoria. Interesse è stato inoltre registrato per il corso di educazione pediatrica “Viva Sofia”, incentrato sulle tecniche di disostruzione delle vie aeree nei bambini.

Le attività sono state rese possibili dalla collaborazione di diversi professionisti: il dottor Carmelo Scafidi e la dottoressa Maria Briguglio per l’area visiva; il dottor Enrico Muscarà per quella cardio-metabolica; le dottoresse Antonella Beneficio e Melina Fasolo per lo screening cognitivo; il dottor Sandro Paparone per il corso formativo.

Alla giornata hanno preso parte anche l’associazione Semplicemente Insieme, rappresentata dalla presidente Marisa Briguglio e da Rosalba Capri, oltre al presidente della IV Circoscrizione Salvatore D’Angelo e alla dottoressa Maria Minutella. Presente inoltre il Leo Club locale, insieme a diversi soci del Lions Club.

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