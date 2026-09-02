Trasporto pubblico, Messina ottiene oltre 4,5 milioni dal Mase

Oltre 4,5 milioni di euro saranno destinati al rinnovo e al potenziamento dei mezzi impiegati nel trasporto pubblico locale della Città metropolitana di Messina. Le risorse sono state assegnate dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nell’ambito del programma nazionale finalizzato all’ammodernamento del parco veicoli.

Il finanziamento rientra nel Decreto direttoriale numero 266 del 22 luglio 2026, provvedimento attuativo di un piano complessivo da 100 milioni di euro previsto a livello nazionale per favorire il rinnovamento dei mezzi utilizzati nei servizi di trasporto pubblico.

A comunicare l’assegnazione delle risorse è stato il sindaco di Messina, Federico Basile. «Oltre 4,5 milioni di euro per il rinnovo e il potenziamento della flotta dei veicoli destinati al trasporto pubblico locale per la città metropolitana di Messina», ha dichiarato il primo cittadino.

Le somme consentiranno di intervenire sul parco mezzi e di proseguire le attività già avviate nel settore. «Si tratta di fondi che consentiranno di proseguire nel percorso di ammodernamento e potenziamento del trasporto pubblico», ha aggiunto Basile.

L’intervento punta quindi al progressivo aggiornamento della flotta utilizzata sul territorio metropolitano, attraverso l’impiego delle risorse messe a disposizione dal Ministero.

«Un investimento concreto per una mobilità più moderna, efficiente e sostenibile, al servizio dei cittadini», ha dichiarato il sindaco illustrando le finalità legate al finanziamento.

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