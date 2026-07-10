Nascondeva l’eroina nelle scarpe, arrestato 62enne a Catania

La Polizia di Stato ha eseguito l’arresto di un uomo di 62 anni, originario di Catania, nell’ambito di un’attività finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel capoluogo etneo. L’indagine, condotta dagli agenti della Squadra Mobile, ha preso avvio dopo l’osservazione di un insolito via vai di persone nei pressi di un’abitazione situata nella zona del villaggio Dusmet.

Nel corso dei servizi di monitoraggio, i poliziotti hanno individuato il presunto utilizzatore dell’immobile, seguendone gli spostamenti fino a quando è stato intercettato mentre percorreva viale Africa a bordo di uno scooter. L’uomo è stato fermato per l’identificazione e, contestualmente, sono stati estesi gli accertamenti all’abitazione già sottoposta a osservazione.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di individuare un nascondiglio ritenuto insolito dagli investigatori. Dodici involucri contenenti eroina erano stati occultati all’interno di una scarpa, collocata sotto il comodino della camera da letto, con l’obiettivo di custodire e trasportare la sostanza senza attirare l’attenzione.

Nel corso delle verifiche gli agenti hanno inoltre sequestrato materiale utilizzato per la pesatura e il confezionamento delle dosi, ritenuto compatibile con l’attività di preparazione dello stupefacente destinato alla vendita. Al termine delle operazioni, il 62enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

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