Fiumedinisi, 34enne cade dal balcone durante lavori a casa del fratello

Un uomo di 34 anni, residente a Fiumedinisi, è ricoverato in gravi condizioni al reparto di Rianimazione del Policlinico “G. Martino” di Messina dopo essere precipitato dal balcone della casa del fratello. L’incidente si è verificato mentre i due erano impegnati in lavori di manutenzione domestica.

La vittima, G. D. L., titolare di un’impresa specializzata in installazione di impianti, stava collaborando con il familiare al montaggio dell’unità esterna di un climatizzatore su un balcone situato al terzo piano. Durante le operazioni, per cause ancora in corso di accertamento, l’uomo ha perso l’equilibrio ed è caduto nel vuoto da un’altezza di circa dieci metri, finendo sulla strada sottostante.

Nell’impatto ha riportato un trauma cranico e gravi politraumi. I familiari, presenti al momento dell’incidente, hanno immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che dopo aver prestato le prime cure hanno disposto il trasferimento d’urgenza al Policlinico di Messina, dove il 34enne è stato ricoverato in prognosi riservata.

Le autorità competenti hanno avviato le verifiche per ricostruire la dinamica dell’accaduto. “Le condizioni del paziente sono critiche”, riferiscono fonti sanitarie dell’ospedale.

