Medicina e Chirurgia, convenzione per attività professionalizzanti

Le richieste avanzate dagli studenti dei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia sono state accolte nel corso della riunione del Comitato d’indirizzo, svoltasi al Rettorato. All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, la Rettrice, prof.ssa Giovanna Spatari, il Prorettore alla Sanità universitaria, prof. Filippo Benedetto, la Coordinatrice del corso di laurea in Medicina, prof.ssa Irene Cacciola, e il Presidente della SIR, prof. Carmelo Romeo.

Durante la seduta sono state approvate alcune azioni finalizzate al miglioramento dell’offerta didattica e, contestualmente, è stata formalizzata una convenzione che consentirà agli studenti iscritti al quinto e al sesto anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Medicina e Chirurgia a indirizzo Biotecnologico e Medicine and Surgery di svolgere tirocini professionalizzanti presso quattro strutture sanitarie private convenzionate della città.

L’accordo è stato sottoscritto dalla Rettrice insieme alla sig.ra Tina Saija Barresi per la Casa di Cura Villa Salus, dal prof. Angelo Quartarone per il Centro Neurolesi Bonino Pulejo-IRCCS Messina, dal dott. Giuseppe Valerio Radicati per il Gruppo GIOMI-Istituto Scalabrino Messina e dal dott. Corrado Malandrino per l’Istituto Clinico Polispecialistico COT. L’iniziativa mira a potenziare la formazione degli studenti e a rafforzare il sistema sanitario territoriale attraverso percorsi formativi mirati.

La Rettrice Giovanna Spatari ha dichiarato: “Riteniamo non solo di aver migliorato e reso più performante l’offerta formativa del corso, ma stiamo anche approntando aule studio nei vari padiglioni del policlinico universitario e migliorando tutta l’impiantistica audio nelle aule magne dei tre dipartimenti del policlinico”. Ha inoltre aggiunto che la convenzione con le strutture sanitarie consentirà di ampliare le attività professionalizzanti, offrendo agli studenti la possibilità di acquisire competenze specifiche in ambito clinico.

👁 Articolo letto 72 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.