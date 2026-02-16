Ragusa, “I Mestieri”: gli alunni dell’infanzia ed il lavoro della Polizia

La Questura di Ragusa ha ospitato una delegazione di alunni della scuola dell’infanzia “Allegrodì”, accogliendo i bambini nell’ambito del progetto educativo “I Mestieri”, promosso dall’istituto scolastico per avvicinare gli studenti alle diverse professioni. L’iniziativa ha consentito ai piccoli partecipanti di conoscere da vicino le attività quotidiane svolte dalla Polizia di Stato e di visitare alcuni ambienti della struttura.

Nel corso della giornata, i giovani visitatori hanno avuto modo di osservare e utilizzare simbolicamente mezzi e strumenti in dotazione agli operatori, oltre a visitare vari uffici della Questura, tra cui la Sala Operativa. In questa occasione, i bambini hanno potuto comunicare via radio con le pattuglie impegnate sul territorio, vivendo un’esperienza diretta delle attività di controllo e sicurezza.

Durante l’incontro, gli alunni hanno posto numerose domande agli agenti, che hanno illustrato con disponibilità le principali funzioni del servizio di polizia, evidenziando come l’azione quotidiana sia orientata soprattutto alla prevenzione e al sostegno delle persone in condizioni di fragilità. L’iniziativa si è svolta in un clima di partecipazione e interesse, favorendo un momento di confronto tra istituzioni e mondo scolastico.

La visita si è conclusa nella Sala riunioni della Questura intitolata all’Ispettore Filippo Raciti, dove ai bambini è stato consegnato un omaggio commemorativo della giornata trascorsa. L’esperienza si inserisce tra le attività formative volte a promuovere la conoscenza delle istituzioni e del loro ruolo nella comunità.

