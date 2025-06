Giovane 17enne perde la vita in uno scontro in via Garibaldi a Messina

Alle 3:30 del 27 giugno, un ragazzo di 17 anni ha perso la vita in un violento scontro tra il suo scooter e una Smart all’incrocio tra via Garibaldi e via Cicala, nel centro di Messina. Il giovane percorreva via Garibaldi in direzione sud quando, per motivi ancora da chiarire, ha impattato contro l’utilitaria su cui viaggiava una coppia di coetanei. Entrambi i veicoli sono finiti sul marciapiede, colpendo anche un’auto parcheggiata.

I soccorsi del 118 sono intervenuti immediatamente, ma ogni tentativo di salvare il motociclista si è rivelato vano: il 17enne è deceduto durante il trasferimento in ospedale. Sul luogo dell’incidente è giunta la Polizia Municipale, coordinata dal comandante Giovanni Giardina e dal responsabile della sezione infortunistica Giovanni Arizzi, che ha avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell’evento. “Stiamo analizzando testimonianze e rilievi per definire con precisione le fasi dell’impatto”, ha dichiarato il comandante Giardina.

Il conducente della Smart è stato trasportato all’ospedale più vicino per i test di rito volti a verificare eventuali responsabilità legate a disattenzione o alterazioni psicofisiche. Le registrazioni delle telecamere comunali e di numerose attività commerciali della zona sono state acquisite per integrare il quadro probatorio. L’inchiesta rimane aperta, in attesa dei risultati degli esami e delle perizie tecniche.

