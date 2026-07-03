Messina, stop al Boccetta: modifiche alla viabilità sull’A20
Autostrade Siciliane ha comunicato l’attivazione di una chiusura temporanea dello svincolo di Boccetta, lungo l’autostrada A20 Messina–Palermo, per consentire l’esecuzione di interventi urgenti, imprevisti e non procrastinabili.
Il provvedimento entrerà in vigore dalle ore 14:30 di oggi, venerdì 3 luglio 2026, e resterà operativo fino al completamento delle lavorazioni programmate.
La limitazione alla circolazione interesserà, in primo luogo, i veicoli provenienti dal centro di Messina che normalmente accedono all’A20 attraverso lo svincolo di Boccetta in direzione Palermo. Contestualmente sarà interdetta anche l’uscita dallo stesso svincolo ai mezzi in arrivo dall’autostrada A18 provenienti dalla direzione Catania e diretti verso la città di Messina.
Nel comunicato diffuso da Autostrade Siciliane viene precisato che la chiusura è stata disposta in ragione della necessità di eseguire lavori caratterizzati da urgenza e non differibilità. La misura resterà valida esclusivamente per il tempo necessario al completamento degli interventi.
L’ente gestore invita gli utenti della rete autostradale a prestare particolare attenzione alla segnaletica temporanea installata nell’area interessata e a pianificare gli spostamenti tenendo conto delle modifiche alla viabilità. Agli automobilisti viene inoltre raccomandato di utilizzare gli svincoli alternativi disponibili per raggiungere le rispettive destinazioni, così da limitare eventuali disagi derivanti dalla temporanea interdizione dello svincolo di Boccetta.
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