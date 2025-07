Odissea, critici acclamano la performance alle Gole dell’Alcantara

La compagnia Buongiorno Sicilia ha presentato la nuova edizione teatrale de L’Odissea di Omero con regia di Giovanni Anfuso. Dopo l’anteprima riservata alla stampa lo scorso 21 luglio, lo spettacolo è debuttato il 24 luglio alle Gole dell’Alcantara, sotto il patrocinio dell’Assessorato allo Spettacolo della Regione Siciliana e di altri enti locali.

Al termine delle rappresentazioni critici e autorità hanno espresso il loro apprezzamento. Sebastiano Messina, de L’Espresso, ha dichiarato: “Arrivando qui mi chiedevo come sarebbe stato possibile ridurre in poco più di un’ora un’opera come l’Odissea. Devo dire che il regista c’è riuscito molto bene: in una cornice così spettacolare come quella delle Gole abbiamo potuto godere di una performance teatrale notevole.”

Concetto Mannisi, presidente dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia, ha definito “straordinario” lo spettacolo e ha aggiunto: “Ho fatto un salto indietro nel tempo ricordando il film Ulisse di Mario Camerini con Kirk Douglas.” Nuccio Anselmo, della Gazzetta del Sud, ha sottolineato come le parole di Omero risultino “molto attuali” nel raccontare “le atrocità della guerra e la fatica di ritornare in patria.”

Filippo Romeo, vicesegretario regionale di Assostampa Sicilia, ha osservato che, “dopo cinque anni di assenza, questa produzione valorizza le Gole come palcoscenico per la storia immortale di Ulisse.” Giovanna Caggegi, di La Sicilia, ha parlato di “quell’opera‑mondo che è Odissea”, lodando “gli effetti di luce e la perfetta fusione tra natura e mito.”

Luigi Lombardo, presidente della Corte d’appello di Messina, ha evidenziato i valori etici dell’antico racconto e ha elogiato scenografia e luci sul letto del fiume. Il cast comprende Davide Sbrogiò, Liliana Randi, Giovanna Mangiù, Eugenio Papalia e numerosi altri attori, con costumi di Riccardo Cappello, musiche di Nello Toscano e direzione luci di Davide La Colla.

La tournée proseguirà fino al 31 agosto: i biglietti sono disponibili su Boxoffice Sicilia e direttamente al botteghino delle Gole.

