Croce Rossa Italiana a Ragusa, la nuova struttura apre al territorio

A Ragusa è stata inaugurata la nuova sede del Comitato territoriale della Croce Rossa Italiana, situata in via Carducci 246, concessa in comodato d’uso gratuito dal Libero Consorzio Comunale. L’evento ha visto la partecipazione di autorità civili, militari e religiose e di un’ampia rappresentanza della cittadinanza.

Dopo la benedizione impartita dal Vescovo Mons. Giuseppe La Placa, che ha sottolineato “la bellezza del servizio gratuito e silenzioso, che si fa testimonianza concreta di amore per l’altro”, è avvenuto il taglio del nastro, affidato a Maria Rita Schembari e al presidente del Comitato Cri di Ragusa, Francesco Fronte. “Questa nuova sede non è solo un luogo fisico, ma il simbolo della nostra identità e della nostra storia”, ha dichiarato Fronte, ricordando inoltre che “già alla fine dell’Ottocento esisteva una sede della Croce Rossa a Ragusa Ibla”.

Nel corso della cerimonia sono intervenuti il sindaco Peppe Cassì, esponenti della Giunta comunale e rappresentanti della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Guardia Costiera, dei Vigili del Fuoco, dei Corpi Ausiliari delle Forze Armate e delle Infermiere Volontarie. Il presidente regionale Stefano Principato ha evidenziato come “la sede di Ragusa rappresenta una risorsa preziosa per l’intero territorio” e le potenzialità di un centro operativo in grado di rafforzare assistenza, formazione e inclusione sociale.

Con questo investimento, il Comitato di Ragusa potrà ampliare i servizi, avviare nuovi progetti e consolidare la collaborazione con enti locali, scuole e associazioni del terzo settore.

