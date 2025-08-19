Romagnoli guida l’espansione europea di DKS Fuels Solution

Massimo Romagnoli, imprenditore originario di Capo d’Orlando, guida DKS Fuels Solution e annuncia un piano di espansione che rafforzerà la presenza dell’azienda in Germania e nei principali mercati energetici europei. La società, già attiva con depositi a Mannheim e Wilhelmshaven, avvierà da novembre 2025 tre nuovi hub ad Amburgo, Rostock e Duisburg, con l’obiettivo di ottimizzare la distribuzione di idrocarburi e biocarburanti lungo le principali direttrici commerciali del continente.

“Le mie radici siciliane mi hanno insegnato determinazione e affidabilità – ha dichiarato Romagnoli –. Espandere un’azienda in un mercato competitivo come quello tedesco è una sfida che affronto con lo stesso spirito con cui la mia terra affronta le difficoltà: con orgoglio e visione.”

Nel piano industriale 2025–2027 rientrano anche l’apertura di cento nuovi distributori tra Germania, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Austria, Grecia e Sicilia, oltre a un ampliamento delle capacità di stoccaggio e all’incremento dell’offerta di biocarburanti. La società, specializzata nella fornitura di Diesel EN 590 10 ppm e HVO, promuove inoltre il programma DKS GreenFuel+, che integra calcolo, certificazione e compensazione delle emissioni di carbonio.

Romagnoli ha inoltre annunciato un tour in Sicilia con tappe alla Raffineria di Milazzo e in altri impianti dell’isola per valutare collaborazioni con realtà produttive locali. DKS Fuels Solution è anche impegnata nel sostegno allo sport, in qualità di sponsor ufficiale dell’ASD Orlandina Calcio e della relativa Scuola Calcio, che coinvolge gratuitamente oltre cento giovani atleti.

👁 Articolo letto 280 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.