Montalbano Elicona e la 44ª edizione delle Feste Aragonesi, 16 e 17 agosto

Montalbano Elicona si prepara a ospitare la 44ª edizione delle Feste Aragonesi, in programma sabato 16 e domenica 17 agosto. L’iniziativa, promossa dal Comune in collaborazione con l’Associazione Rievocazioni Storico-Religiose e altri gruppi locali, proporrà due giornate dedicate alla rievocazione storica.

Il programma di sabato inizierà alle ore 16:00 in Piazza Maria SS. della Divina Provvidenza con il Palio dei quartieri, seguito dalle 21:00 dall’apertura del mercato dei mestieri medievali e della taberna. Previsti spettacoli con rapaci, accampamenti, combattimenti, tiro con l’arco, animazioni, trampolieri, giullari, musica e danze. La Cappella del Castello di Federico III d’Aragona ospiterà un laboratorio di liuteria a cura di Roberto Fabio Coniglio.

La serata vedrà in Piazza Duomo “Taverna Medievalis” di Regia Medievalis, lo spettacolo “Orientis Tempus” della Compagnia Arteare e “Elements” della Compagnia La Barraca, mentre nell’anfiteatro del castello si terrà il concerto dei Musicamaga.

Domenica, dalle 21:30, sarà la volta del Corteo storico medievale di Re Federico III d’Aragona, seguito in piazza dallo spettacolo cavalleresco del gruppo Equites Maenarum, dagli Sbandieratori del Rione Panzera e dalla rappresentazione “I 7 Peccati” della Compagnia La Barraca. La serata si concluderà con il concerto medievale ed etno-folk della Compagnia La Giostra.

Il sindaco Antonino Todaro ha ringraziato i collaboratori, mentre l’assessore Fabio Truglio ha evidenziato l’attrattiva turistica dell’evento. La direttrice artistica Maria Rita Simone ha sottolineato le novità musicali e la presenza, per la prima volta, della Compagnia Arteare. L’accesso al borgo sarà consentito con un biglietto d’ingresso di 2 euro.

