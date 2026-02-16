Sanità, verso l’intesa sul budget di ambulatori e laboratori

L’approvazione definitiva è attesa nei prossimi giorni negli uffici di piazza Ottavio Zino, dove è in programma il secondo ciclo di incontri tra l’assessorato regionale alla Salute e le organizzazioni sindacali che rappresentano ambulatori e laboratori privati accreditati. L’intesa sul budget destinato alle prestazioni sanitarie del comparto per il biennio 2026-2027 appare ormai in fase conclusiva.

Secondo Salvatore Gibino, coordinatore del Cimset, l’intersindacale di categoria, l’accordo segnerebbe una novità rilevante nel settore. «Per la prima volta dopo vent’anni – ha dichiarato – il budget verrebbe definito già nel mese di febbraio, e non a fine anno». Gibino sottolinea che la definizione anticipata delle risorse consentirebbe alle strutture convenzionate di operare con maggiore certezza, nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa vigente, conoscendo in anticipo i limiti di spesa e riducendo il rischio di superare il tetto assegnato con conseguenti restituzioni.

Al centro del confronto resta l’incremento delle risorse rispetto allo stanziamento del 2025, pari a nove milioni di euro, che porterebbe il finanziamento complessivo a oltre mezzo miliardo. L’assessorato regionale propone di distribuire l’aumento nell’arco di due anni, mentre le strutture accreditate chiedono che l’intero importo sia erogato entro l’anno in corso. La questione, ancora aperta, dovrebbe essere definita a breve.

Parallelamente, sul versante della programmazione sanitaria, il dipartimento della Pianificazione strategica ha trasmesso ai dirigenti delle Aziende sanitarie provinciali e delle strutture ospedaliere le indicazioni operative relative al rimborso delle spese sanitarie sostenute all’estero dai cittadini siciliani.

