Roy Paci & Aretuska celebrano 60 anni Caronte & Tourist a Capo Peloro

Una serata di musica e memoria ha animato l’ex Sea Flight, trasformato in Arena Capo Peloro, con più di tremila presenti per il concerto gratuito di Roy Paci & Aretuska, promosso dal Gruppo Caronte & Tourist in collaborazione con il Comune di Messina per celebrare i sessant’anni dal primo traghettamento privato sullo Stretto di Messina. L’evento ha riunito comunità e azienda, riconoscendo il legame profondo tra la città e la compagnia di navigazione.

«Con grande emozione abbiamo voluto festeggiare i nostri sessant’anni insieme alla comunità dello Stretto che ci ha visto nascere, crescere e contribuire allo sviluppo del territorio», ha spiegato Pietro Franza, amministratore delegato di Caronte & Tourist. «In sei decenni abbiamo accompagnato generazioni di marittimi e ora dedichiamo questa serata alla memoria collettiva», ha aggiunto.

Tiziano Minuti, responsabile delle Risorse Umane e della Comunicazione del Gruppo, ha osservato: «Siamo orgogliosi di avere al nostro fianco Roy Paci, maestro di impegno e creatività, per celebrare una festa che unisce leggerezza, pluralismo e impegno sul territorio». Il sindaco Federico Basile ha sottolineato il valore simbolico dell’iniziativa: «Restituire alla città uno spazio riqualificato come l’Arena Capo Peloro in occasione del vostro anniversario conferisce un significato profondo. È lo spirito con cui guardiamo al futuro».

Durante l’esibizione, Roy Paci ha condiviso con il pubblico il ricordo dei suoi viaggi sullo Stretto, tra arancini e atmosfere familiari. Il musicista ha reso omaggio alle figure di Paolo Borsellino, Giovanni Falcone e Peppino Impastato eseguendo «Malarazza», a un giorno dall’anniversario della strage di via D’Amelio. L’iniziativa ha ospitato anche «Posto Occupato», campagna sostenuta dal Gruppo contro la violenza sulle donne, ricordando le vittime attraverso un seggiolone vuoto contrassegnato da un cartello.

