Mondello, revocata la concessione demaniale alla Italo Belga

L’assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente ha disposto la decadenza della concessione demaniale marittima relativa alla spiaggia di Mondello, intestata alla società Mondello Immobiliare Italo Belga. Il provvedimento, formalizzato con decreto del direttore generale del dipartimento Ambiente Calogero Beringheli, è stato adottato dopo la valutazione delle controdeduzioni presentate dalla società, ritenute non adeguate dall’amministrazione regionale.

Secondo quanto comunicato dall’assessorato regionale al Turismo, la decisione è motivata da gravi violazioni e dal mancato rispetto degli obblighi previsti dalla concessione. L’atto determina pertanto la cessazione del titolo concessorio relativo all’area demaniale marittima.

Sulla vicenda è intervenuto il deputato regionale Ismaele La Vardera, che ha commentato l’esito del procedimento. “Fatico a trattenere l’emozione, dopo quasi un anno di battaglie e di sacrifici personali, oggi si scrive la storia con la parola fine”, ha dichiarato. “La Italo-Belga, dopo oltre 100 anni, non ha più la concessione sulla spiaggia di Mondello”.

Il parlamentare ha inoltre sottolineato che la decisione rappresenta, a suo avviso, l’esito di un percorso di contestazione portato avanti negli ultimi mesi. “Questo dimostra che avevamo ragione a lottare e oggi vince lo stato di diritto e quel pezzo di Sicilia che dice di no ai soprusi. Ma oggi vince anche Palermo che restituisce la spiaggia ai cittadini”, ha affermato.

La Vardera ha infine definito il provvedimento “una grande vittoria”, collegandolo alla propria attività politica e alla prospettiva di future iniziative amministrative a livello regionale. La concessione alla società Italo Belga, attiva da oltre un secolo nella gestione della spiaggia di Mondello, giunge così a conclusione a seguito del decreto emanato dal dipartimento regionale competente.

