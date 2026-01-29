Serie C femminile, Messina Volley batte Volley ’96 3-0

Il Messina Volley chiude il girone di andata del campionato di Serie C femminile con una vittoria interna per 3-0 contro il Volley ’96, conquistando tre punti utili in ottica play-off. Nell’undicesima giornata, la formazione guidata da Marcela Nielsen ha superato una squadra organizzata e competitiva, allenata da Pippo Staiti, imponendo ritmo e continuità nel corso dei tre set.

L’avvio del match vede le padrone di casa partire con decisione, costruendo un primo margine grazie agli interventi di Nielsen e Giulia Mondello. Dopo il time-out chiamato dal Volley ’96, il Messina Volley mantiene il controllo del gioco, ampliando il vantaggio con le giocate di Michela Laganà e gli ace di Alessandra Cuzzola. Le ospiti reagiscono e rientrano progressivamente nel set, riducendo il distacco fino al punto a punto. Nel finale, però, le peloritane ritrovano lucidità e chiudono il primo parziale sul 25-20.

Il secondo set resta equilibrato solo nelle fasi iniziali. Il servizio di Barbora Basile consente alle padrone di casa di allungare, mentre l’attacco diventa più incisivo e continuo. Il Messina Volley prende il largo e, nonostante i tentativi di riorganizzazione del Volley ’96, chiude agevolmente il parziale con un netto 25-11.

Nel terzo set la gara segue un copione simile. Dopo una fase iniziale di equilibrio, il Messina Volley accelera con Mondello e Nielsen, consolidando il vantaggio anche a muro. Gli ace e le soluzioni offensive permettono di gestire il punteggio fino al definitivo 25-13, che sancisce il successo finale.

Al termine dell’incontro, Marcela Nielsen ha dichiarato: “È stata una bella partita, un 3-0 che fa bene all’umore e all’autostima. Le ragazze stanno mettendo in campo cose nuove e sono soddisfatta di questa prima parte di campionato”. In vista del prossimo derby contro il Team Volley, il tecnico ha aggiunto: “È una partita sentita. All’andata il risultato fu positivo, ma non il gioco. Spero di vedere dei passi avanti nel girone di ritorno”.

Messina Volley – Volley ‘96 3-0 (25-20; 25-11; 25-13)

Messina Volley: Bisicchia, Mondello, Laganà (Cap.), Ignoto, Basile, Nielsen, Arena M., Runci, Arena S., Cuzzola, La Spada, Colombrita (Lib. 1), Natoli (Lib. 2). All. Gugliandolo, 2° All. Rizzo.

Volley ‘96: Irrera, Caragliano, Tassone (Cap.), Tumeo, Vanicheva, Panetta, Prinzivalli, Zangla, Cicciari, Scalisi, Foti, Biancofiore (Lib. 1), Crisafulli (Lib. 2). All. Staiti.

Arbitri: Queck e Scuto.

