Controlli a Termini Imerese, multe e sequestri amministrativi

Nel fine settimana, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Termini Imerese hanno condotto un’operazione di controllo mirata a contrastare reati legati al traffico di stupefacenti, alle infrazioni contro il patrimonio e alla tutela della persona, con l’obiettivo di rafforzare il livello di sicurezza percepito dalla comunità locale. Il dispositivo straordinario ha coinvolto le Stazioni di Termini Imerese, Trabia, Montemaggiore Belsito, Cerda e Sclafani Bagni, nonché la Sezione Radiomobile.

Durante l’attività a Termini Imerese, i militari hanno fermato un’auto con a bordo due giovani, di 17 e 20 anni, entrambi residenti in città. Entrambi hanno mostrato segni di nervosismo al controllo e, a seguito di perquisizione, il minorenne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico nascosto nella tasca dei pantaloni, motivo per cui è stato denunciato per porto abusivo di armi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo. Entrambi i giovani sono stati anche segnalati alla Prefettura di Palermo come assuntori di sostanze stupefacenti per la presenza di modiche quantità di hashish.

A Montemaggiore Belsito, un 19enne è stato denunciato per ricettazione, poiché sorpreso alla guida di un ciclomotore senza targa e assicurazione, risultato rubato dopo gli accertamenti sul telaio. A Cerda, i Carabinieri hanno denunciato un 86enne e suo figlio 50enne, entrambi di Termini Imerese, per illeciti legati alla detenzione di armi. L’anziano ha omesso di custodire con diligenza un fucile semiautomatico legalmente detenuto, mentre il figlio deteneva illegalmente un fucile automatico senza autorizzazione. In entrambi i casi, è stato disposto il ritiro delle armi e delle munizioni.

Nel complesso, le forze dell’ordine hanno identificato 133 persone, controllato 64 veicoli, comminato due multe per oltre 1000 euro e sottoposto a fermo amministrativo un ciclomotore privo di copertura assicurativa.

