Arretrati non pagati, CISL FP contro il Comune di Sant’Angelo

La CISL Funzione Pubblica di Messina ha manifestato una presa di posizione nei confronti dell’amministrazione comunale di Sant’Angelo di Brolo in merito al mancato pagamento degli arretrati contrattuali al personale dipendente. La contestazione riguarda le somme derivanti dal rinnovo del contratto collettivo nazionale delle Funzioni Locali, sottoscritto il 23 febbraio 2026.

Secondo quanto segnalato dall’organizzazione sindacale, alla data attuale non sarebbe ancora stata effettuata la liquidazione degli importi dovuti, nonostante la natura automatica e immediatamente esigibile di tali emolumenti, conseguenti all’entrata in vigore del nuovo accordo contrattuale.

“In merito non vi sono margini di discrezionalità o interpretazione – si legge nella nota – trattandosi di obblighi già perfezionati sul piano giuridico e contrattuale, che l’ente è tenuto a rispettare senza ritardi”. La situazione, prosegue il sindacato, starebbe determinando disagi tra i dipendenti interessati, incidendo sia sugli aspetti economici sia sul corretto rapporto tra amministrazione e lavoratori.

La posizione è stata espressa congiuntamente dalla segretaria generale Giovanna Bicchieri e dal responsabile degli enti locali Maurizio Giliberto.

La CISL FP ha quindi sollecitato il Comune a procedere in tempi brevi al pagamento integrale delle somme dovute, richiamando il rispetto degli obblighi previsti. “In mancanza di un riscontro tempestivo e di una soluzione rapida – concludono – saranno valutate ulteriori iniziative a tutela dei lavoratori”.

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