Radiodiagnostica di Patti, dubbi sulla legittimità dell’incarico

L’onorevole Matteo Sciotto, esponente di Sud Chiama Nord, ha presentato un’interrogazione parlamentare con richiesta di risposta scritta indirizzata al Presidente della Regione e all’Assessore regionale della Salute in merito al conferimento dell’incarico di sostituzione del direttore della U.O.C. di Radiodiagnostica dell’ospedale di Patti.

L’atto prende in esame la deliberazione n. 3163 del 10 giugno 2026 con la quale l’Asp di Messina ha affidato, ai sensi dell’articolo 25 del CCNL Area Sanità 2019-2021, un incarico della durata di nove mesi, prorogabile fino a sei mesi. La selezione interna, avviata il 25 marzo 2026, aveva visto la partecipazione di due dirigenti medici, entrambi giudicati idonei dalla commissione incaricata della valutazione comparativa dei curricula. Il Direttore generale dell’Asp ha quindi individuato il dirigente che già ricopriva le funzioni sostitutive della struttura, motivando la scelta con le sue “ottime capacità gestionali dimostrate”.

Nell’interrogazione si evidenzia però che, secondo la documentazione acquisita, il dirigente interessato svolgerebbe le medesime funzioni sostitutive dal gennaio 2025. Tale circostanza, se confermata, comporterebbe il superamento del limite massimo di quindici mesi previsto dall’articolo 25, comma 3, del contratto collettivo nazionale, che vieta ulteriori incarichi di sostituzione oltre tale termine.

Sciotto rileva inoltre che nella deliberazione non vi sarebbe alcun riferimento al precedente periodo di sostituzione già svolto dal dirigente, circostanza che, secondo quanto riportato nell’atto ispettivo, farebbe apparire il provvedimento come un nuovo affidamento autonomo.

L’interrogazione chiede al Governo regionale di chiarire la conformità della procedura alla normativa contrattuale, di valutare l’avvio di verifiche amministrative e ispettive e di indicare le iniziative da adottare per garantire il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di accesso agli incarichi dirigenziali del Servizio sanitario regionale. Il documento è sottoscritto dagli onorevoli Matteo Sciotto, Cateno De Luca e Giuseppe Lombardo.

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