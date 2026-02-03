Oliveri, Lipari nominato responsabile dell’Ufficio tecnico comunale

Il Comune di Oliveri ha proceduto al rafforzamento della propria struttura tecnica con la nomina dell’architetto Piero Lipari alla guida dell’Ufficio tecnico comunale. Il professionista, originario di Barcellona Pozzo di Gotto, ricopre lo stesso incarico anche presso il Comune di Tripi-Akainon e garantirà la propria attività a Oliveri per dodici ore settimanali, svolte al di fuori dell’orario di servizio dell’ente di appartenenza.

La decisione consente di colmare una posizione rimasta scoperta in seguito al pensionamento dell’ingegnere Nunziato Chiofalo. In una fase precedente, la responsabilità dell’area tecnica era stata assunta direttamente dal sindaco Francesco Iarrera, avvalendosi della facoltà prevista dalla normativa per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, che consente al primo cittadino di ricoprire temporaneamente incarichi dirigenziali in assenza di personale. Tale soluzione si era resa necessaria anche per le difficoltà nel procedere a nuove assunzioni, connesse alla condizione di dissesto finanziario dichiarata dall’ente nel 2023.

Il ripristino della funzione dirigenziale nell’organigramma comunale avviene in un contesto caratterizzato dalla gestione di numerosi interventi pubblici finanziati con risorse europee, nazionali e del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Negli ultimi anni il Comune di Oliveri ha ottenuto fondi destinati a opere ritenute strategiche, tra cui la riqualificazione dell’edificio che ospita la scuola media di via Baden Powell e la realizzazione del nuovo centro di raccolta comunale.

Ulteriori interventi riguardano la tutela del territorio e la mitigazione del rischio idrogeologico, con particolare riferimento ai lavori di messa in sicurezza della Saja Castello. In relazione all’incarico ricevuto, l’architetto Lipari ha dichiarato: «Assumo con senso di responsabilità e profondo impegno l’incarico di dirigente dell’Area tecnica del Comune di Oliveri. Metterò a disposizione dell’amministrazione e della comunità le mie competenze professionali, con l’obiettivo di garantire efficienza, trasparenza e qualità nella gestione del territorio, collaborando in modo costruttivo con gli uffici e con tutti gli attori coinvolti».

