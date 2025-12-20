Medico sindacalista trasferito, Calderone chiede trasparenza

Il presidente della Commissione parlamentare bicamerale per il contrasto dei disagi derivanti dall’insularità, Tommaso Calderone, ha diffuso una nota in merito a dichiarazioni pubbliche rese dal deputato regionale Ismaele La Vardera riguardanti il trasferimento del dottor Mario Macrì, sindacalista del COAS. Secondo quanto riferito, il medico sarebbe stato spostato in modo improvviso da una struttura ospedaliera di Messina al presidio di Milazzo, senza una motivazione resa nota.

Le affermazioni richiamate collegano il trasferimento alle attività di contestazione sindacale e alle segnalazioni su presunte criticità gestionali all’interno del sistema sanitario locale. In relazione a tali circostanze, Calderone ha manifestato “viva preoccupazione e profonda incredulità” rispetto a quanto riportato, sottolineando la delicatezza del contesto in cui l’episodio si sarebbe verificato.

Nella nota viene evidenziato che, qualora i fatti denunciati trovassero riscontro, si configurerebbe una situazione di particolare rilievo, che dalle dichiarazioni rese apparirebbe non riconducibile a un intervento diretto della direzione generale dell’ASP 5. Un aspetto che, secondo quanto indicato, renderebbe necessario un approfondimento puntuale per chiarire responsabilità e dinamiche del provvedimento.

Il presidente della Commissione bicamerale ha quindi auspicato l’avvio di verifiche tempestive da parte degli organi competenti, al fine di fare piena luce sull’accaduto. L’obiettivo indicato è garantire il rispetto dei principi di trasparenza e correttezza amministrativa, nonché la tutela dei diritti dei lavoratori e degli operatori sanitari, insieme alla salvaguardia della salute pubblica dei cittadini.

