Ponte sullo Stretto, Salvini fissa al 2026 l’obiettivo cantieri

L’avvio dei cantieri per il Ponte sullo Stretto resta oggetto di rinvii e di confronto politico. Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha indicato un orizzonte temporale di alcuni mesi per l’apertura dei lavori, richiamando le recenti decisioni del Consiglio dei ministri. Il vicepremier ha precisato che l’iter risente dei rilievi formulati dalla Corte dei Conti, ai quali il governo intende fornire risposte, e delle interlocuzioni in corso con la Commissione europea su aspetti ambientali e autorizzativi. L’obiettivo indicato è il 2026, data alla quale, secondo Salvini, si punta per l’avvio dei cantieri.

Alle dichiarazioni del ministro ha replicato il portavoce di Alleanza Verdi Sinistra, Angelo Bonelli, che ha contestato la ricorrenza dei rinvii annunciati nel corso della legislatura.

Bonelli ha sostenuto che l’attuale quadro normativo e progettuale impedirebbe l’inizio dei lavori, richiamando tre profili critici: la necessità di una nuova gara di assegnazione dopo le modifiche introdotte dal Dl 35/23 sul finanziamento dell’opera; l’obsolescenza della progettazione, risalente agli anni Novanta, con prescrizioni tecniche non attuate; e la presunta violazione della normativa ambientale europea per la mancata valutazione di alternative progettuali. Nel suo intervento ha inoltre sollecitato una riallocazione delle risorse verso altri settori di spesa pubblica.

Sul tema è intervenuto anche il Partito democratico. I senatori Nicita, Manca, Lorenzin e Misiani hanno annunciato il deposito di un’interrogazione alla Commissione Bilancio di Palazzo Madama, indirizzata al Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’atto chiede chiarimenti sull’impatto delle recenti disposizioni urgenti sul cronoprogramma di spesa e sulla coerenza tra iter amministrativo, copertura finanziaria e programmazione pluriennale, segnalando anche possibili profili di inefficienza nella gestione delle risorse.

👁 Articolo letto 168 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.