“Arte e Sogni” Solidarietà a Catania, nasce la Bottega Sociale

Nel cuore del centro storico di Catania, al civico 9 della Salita dei Cappuccini, è stata inaugurata “Arte e Sogni”, una bottega sociale dedicata al riscatto socioeconomico di donne in difficoltà. Avviata nel 2021 su iniziativa di Sarita Giuffrè, già viceprefetto di Catania, l’iniziativa promuove l’inclusione lavorativa attraverso la valorizzazione del talento artigianale delle partecipanti. Gli oggetti in esposizione – manufatti realizzati con materiali di recupero, come reti da pesca trasformate in decorazioni per felpe – sostengono un’economia circolare e solidale.

Alla cerimonia di apertura ha partecipato l’arcivescovo metropolita Luigi Renna. L’associazione Centro Azione Donna, presieduta da Luana Ilardo, coordina il progetto insieme a Letizia Ardita, presidente dell’impresa sociale Donne in Azione. L’ambiente è concepito per stimolare la creatività e offrire prospettive diverse a donne di età e storie professionali eterogenee.

Dai piccoli accessori all’uncinetto alle opere in ceramica, dai quadri alle creazioni in cartapesta fino agli articoli di tradizione sartoriale, ogni pezzo testimonia un percorso di rinascita.

“Alle donne che si rivolgono all’associazione – spiega Giuffrè – viene offerto anche un supporto psicologico e percorsi formativi mirati, sempre nel rispetto delle singole peculiarità”. Non si tratta di un intervento assistenzialistico ma di un progetto rivolto all’autonomia e al potenziale femminile. “In questo modo – aggiunge Ilardo – le donne vengono sostenute in un’ottica di riconquista dell’indipendenza personale ed economica”.

Il sostegno del Comitato per l’imprenditoria femminile della Camera di Commercio del Sud-Est Sicilia, rappresentato da Maria Laura Ontario, ne rafforza la valenza: “Questa bottega rappresenta un punto di partenza per nuove forme di imprenditorialità femminile capaci di generare inclusione e sviluppo”.

👁 Articolo letto 335 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.