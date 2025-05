La Protezione Civile dirama un’allerta meteo arancione per Sicilia

La Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo di livello arancione per tutta la Sicilia, valida per la giornata di giovedì 15 maggio 2025. Le condizioni meteorologiche previste indicano un peggioramento delle condizioni atmosferiche che interesserà l’intero territorio regionale. A partire dalla mattina di giovedì 15 maggio e per le successive 24-36 ore, si prevedono precipitazioni di intensità variabile, da sparse a diffuse, con carattere prevalentemente temporalesco.

I fenomeni saranno caratterizzati da rovesci particolarmente intensi, accompagnati da frequente attività elettrica. Inoltre, non si esclude la possibilità di locali grandinate e forti raffiche di vento. La Protezione Civile ha raccomandato la massima prudenza, soprattutto in relazione ai fenomeni meteorologici di forte intensità che potrebbero causare disagi a livello locale.

Le autorità invitano la popolazione a seguire le indicazioni delle istituzioni competenti, rimanendo aggiornati sulle previsioni meteo e mettendo in atto tutte le misure di precauzione necessarie per tutelarsi da eventuali pericoli. – Fonte Dipartimento della Protezione Civile.

👁 Articolo letto 807 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.