Meteo Sicilia, WeekEnd di sole e caldo con punte fino a 38 gradi

Il fine settimana in Sicilia sarà caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione che favorirà condizioni meteorologiche stabili e cieli in prevalenza sereni su gran parte del territorio regionale. Nella giornata di sabato il tempo si manterrà soleggiato lungo i litorali tirrenico, ionico e meridionale, mentre sulle aree interne e lungo la dorsale appenninica si assisterà a un temporaneo aumento della nuvolosità nelle ore centrali, con possibilità di deboli precipitazioni. In serata è previsto un generale miglioramento. I venti soffieranno debolmente dai quadranti orientali, tendendo successivamente a disporsi da nord-est. I mari si presenteranno quasi calmi o poco mossi.

Per domenica il quadro meteorologico resterà sostanzialmente invariato. Su coste e zone interne sono attesi cieli sereni o poco nuvolosi per l’intero arco della giornata, accompagnati da venti deboli nord-orientali e mari generalmente poco mossi.

L’ondata di caldo di origine africana raggiungerà il suo apice tra il fine settimana e l’inizio della prossima settimana su Sicilia, Calabria e Campania. Tra sabato e martedì le temperature potranno toccare valori compresi tra 36 e 38 gradi nelle pianure e nelle vallate interne, mentre lungo le coste e nelle principali aree pianeggianti il disagio sarà accentuato dall’elevato tasso di umidità, soprattutto durante le ore serali.

Da lunedì sono previsti i primi temporali di calore sulle aree interne della Sicilia, della Campania e dell’Appennino calabrese. Tra martedì e, in misura più marcata, mercoledì l’anticiclone subtropicale tenderà a perdere intensità, favorendo un aumento dell’instabilità anche su coste e pianure, con un progressivo calo delle temperature. Non si escludono fenomeni localmente intensi, accompagnati da nubifragi, grandinate e forti raffiche di vento. – Fonte 3BMeteo.

👁 Articolo letto 327 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.