Rizzo sostituisce Maimone nel Comitato dell’Autorità Portuale

La Città Metropolitana di Messina ha annunciato la nomina di Massimo Rizzo come nuovo componente del Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto. Rizzo subentra a Davide Maimone, dimissionario, portando con sé un bagaglio di competenze amministrative, legali e gestionali che saranno cruciali per il futuro del porto di Messina.

Il Sindaco Metropolitano Federico Basile ha sottolineato l’importanza di questa nomina, evidenziando come Rizzo rappresenti una garanzia di alta professionalità per Palazzo dei Leoni. “Le capacità, le competenze e le esperienze professionali di Massimo Rizzo costituiscono una garanzia di alta rappresentanza per Palazzo dei Leoni, in vista di un ulteriore rafforzamento del ruolo strategico del porto di Messina”, ha dichiarato Basile.

Il porto di Messina, attualmente al sesto posto a livello nazionale e al diciassettesimo nel Mediterraneo, sta vivendo una fase di forte crescita, specialmente nel settore crocieristico. L’obiettivo è dare continuità alla collaborazione tra enti che ha permesso di raggiungere risultati significativi negli ultimi anni.

Basile ha inoltre ringraziato Davide Maimone per il lavoro svolto durante il suo mandato, riconoscendo il suo contributo al raggiungimento di obiettivi importanti. “Desidero ringraziare l’ing. Davide Maimone che, nell’esercizio del suo incarico all’interno del Comitato di Gestione, ha contribuito al raggiungimento di obiettivi più che lusinghieri, grazie alle sue notevoli doti professionali”, ha aggiunto il Sindaco.

Con questa nomina, la Città Metropolitana di Messina conferma il suo impegno nel rilancio economico dell’area dello Stretto, puntando su professionalità e sinergie per consolidare il ruolo strategico del porto.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁