Stop ai parcheggi a pagamento nelle strutture sanitarie, la proposta all’Ars

Il deputato regionale Carlo Gilistro, esponente del M5S, ha presentato all’Assemblea regionale siciliana una mozione che sollecita il governo a introdurre la gratuità dei parcheggi negli ospedali e nelle case di cura convenzionate. Il provvedimento propone l’esenzione totale per chi assiste pazienti ricoverati per lunghi periodi e la gratuità delle prime due ore per gli utenti che accedono alle strutture per visite ed esami.

Gilistro ha definito la situazione attuale un elemento che grava ulteriormente sui cittadini, sostenendo che in molti presidi sanitari la sosta a pagamento rappresenta un onere aggiuntivo per chi affronta già costi legati a prestazioni, ticket e cure mediche. “È inaccettabile – ha dichiarato – che in numerose strutture sanitarie le aree di parcheggio siano soggette a tariffazione. Il cittadino si reca in ospedale per esigenze di salute e non per altre finalità”.

Il deputato ha richiamato le difficoltà quotidiane dei familiari dei pazienti cronici, spesso costretti a frequenti spostamenti verso gli ospedali e a sostenere spese rilevanti per la sosta. Ha inoltre ricordato che il tema era già stato affrontato dal Movimento nelle precedenti legislature attraverso un disegno di legge che non aveva completato l’iter parlamentare.

Gilistro ha espresso l’auspicio che l’iniziativa possa questa volta trovare un percorso favorevole all’interno dell’Aula, definendo la proposta una misura volta a ridurre il peso economico sulle famiglie e a migliorare l’accesso ai servizi sanitari.

