Messina, debutta Guardium, nuovi controlli della Polizia Municipale

La Polizia Municipale di Messina introduce un nuovo sistema basato sull’intelligenza artificiale per il monitoraggio della circolazione stradale. A partire da lunedì, due pattuglie saranno equipaggiate con Guardium, dispositivo tecnologico destinato a supportare gli agenti nell’individuazione di diverse violazioni del Codice della strada, comprese quelle relative ai veicoli privi di copertura assicurativa o con revisione non in regola.

Il comandante della Polizia municipale, Giovanni Giardina, ha definito Guardium “uno degli strumenti più aggiornati disponibili in Italia”, precisando che il sistema affiancherà le tecnologie già in uso, come gli Scout. Una vettura sarà operativa nel turno mattutino e una nel pomeriggio.

Secondo quanto riferito dal comandante, nei primi cinque mesi del 2026 il Corpo ha contestato oltre 50 mila infrazioni, riconducibili principalmente agli eccessi di velocità e alle violazioni della sosta. L’incremento del personale impiegato nei controlli ha inoltre consentito di rilevare un numero crescente di veicoli circolanti senza assicurazione.

Guardium, conosciuto in alcune realtà anche come Cerbero, utilizza telecamere, reti neurali, GPS e modem per analizzare il traffico e leggere automaticamente le targhe. Attraverso il collegamento con le banche dati è in grado di segnalare possibili irregolarità riguardanti assicurazione e revisione, oltre a rilevare soste in doppia fila, occupazione di marciapiedi, piste ciclabili, corsie preferenziali e stalli riservati alle persone con disabilità, nonché eccessi di velocità.

Il sistema fornisce esclusivamente un supporto informatico agli operatori: resta infatti agli agenti il compito di verificare le segnalazioni e procedere agli eventuali accertamenti e alle contestazioni previste dalla normativa.

Con questa introduzione Messina si affianca ad altre città italiane, tra cui Firenze, Modena e Cremona, che hanno già adottato o sperimentato tecnologie analoghe per rendere più efficienti i controlli sulla mobilità urbana e sulla regolarità dei veicoli.

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