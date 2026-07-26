Expo Oliveri 2026, inaugurata la XXI edizione della fiera commerciale

Con la cerimonia inaugurale e il tradizionale taglio del nastro ha preso ufficialmente il via, nella serata di sabato 25 luglio, la XXI edizione di Expo Oliveri 2026, manifestazione che da oltre vent’anni rappresenta uno dei principali appuntamenti estivi della Sicilia e viene indicata come la più estesa fiera commerciale dell’Isola.

All’apertura hanno preso parte il sindaco di Oliveri Francesco Iarrera, il vicesindaco Salvatora Saporito, gli assessori comunali, le autorità civili e militari, le Forze dell’Ordine, la Polizia Municipale, le associazioni locali, gli espositori e numerosi visitatori presenti al Campo Sportivo già dalle prime ore della manifestazione. Alla cerimonia era presente anche Giusy D’Amico, amministratrice di Eurofiere srl, società che organizza l’evento.

L’edizione 2026 propone un’offerta dedicata al commercio, all’artigianato, all’enogastronomia, alla valorizzazione delle produzioni locali e agli spazi di intrattenimento, con un calendario che accompagnerà residenti e turisti fino al 31 agosto.

Nel corso dell’inaugurazione, il sindaco Francesco Iarrera ha evidenziato il percorso di crescita della manifestazione, dichiarando: «Expo Oliveri continua a svilupparsi perché ha saputo ascoltare le persone, offrendo un ambiente accogliente per le famiglie e valorizzando il lavoro degli imprenditori che investono sul territorio. L’evento promuove inoltre l’identità della Sicilia e dimostra che investire nel territorio significa guardare al futuro». Il primo cittadino ha inoltre invitato il mondo imprenditoriale a continuare a sostenere lo sviluppo della comunità oliverese.

Giusy D’Amico ha espresso soddisfazione per l’ampia partecipazione registrata fin dalla serata inaugurale: «La presenza di così tante persone rappresenta la gratificazione più grande per chi lavora durante tutto l’anno alla realizzazione di Expo Oliveri. Ringrazio l’Amministrazione comunale, gli espositori e tutti coloro che contribuiscono alla riuscita della manifestazione». Expo Oliveri sarà visitabile ogni sera fino al 31 agosto, dalle ore 19 alle ore 1, con ingresso gratuito.

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