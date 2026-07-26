Previsioni Meteo in Sicilia: sole domenica, lunedì cambia lo scenario

La giornata di domenica sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche nel complesso stabili su tutta la Sicilia, grazie alla presenza di un campo di alta pressione che favorirà prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi.

Sul versante tirrenico e lungo i rilievi appenninici si alterneranno nubi e schiarite per gran parte della giornata. Situazione analoga anche sul litorale ionico e nelle aree interne, dove la nuvolosità sarà variabile con una progressiva attenuazione della copertura nuvolosa nelle ore serali, fino ad ampi rasserenamenti. Sulle coste meridionali il tempo si presenterà variabile, ma con schiarite più diffuse nel corso del pomeriggio.

La ventilazione soffierà moderata dai quadranti sud-occidentali, con tendenza a rinforzare e a ruotare progressivamente dai settori orientali. Lo zero termico si manterrà intorno ai 4.700 metri di quota. Le condizioni dei mari vedranno il Basso Tirreno, il Canale di Sicilia e il Mare di Sicilia generalmente mossi.

Le previsioni indicano un cambiamento già a partire da lunedì. L’indebolimento dell’alta pressione consentirà infatti l’avvicinamento di una perturbazione diretta verso le regioni meridionali. Prima del suo arrivo, sulla Sicilia soffieranno correnti calde di Scirocco.

I fenomeni, localmente anche a carattere temporalesco, interesseranno inizialmente la Campania per poi estendersi alla Sicilia nel corso dell’inizio della settimana, coinvolgendo solo in modo più sporadico la Calabria. L’evoluzione sarà accompagnata da un abbassamento delle temperature determinato dall’ingresso di venti provenienti dai quadranti settentrionali. – Fonte 3BMeteo.

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