Cinema a scuola: al Verona Trento si racconta il viaggio a Messina

All’I.I.S. Verona Trento – Majorana di Messina ha preso avvio il progetto cinematografico “Dove inizia il viaggio”, inserito nel Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola (CIPS), promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’iniziativa coinvolge gli studenti in un percorso formativo incentrato sul tema del viaggio come elemento identitario, particolarmente significativo in un contesto come quello messinese, caratterizzato da una storica funzione di snodo e da una marcata mobilità giovanile.

Il progetto si articola in attività teoriche e pratiche, tra cui lezioni, laboratori, proiezioni e incontri con operatori del settore audiovisivo. Gli studenti saranno guidati lungo l’intero processo di realizzazione di un prodotto cinematografico, dalla scrittura alla fase di ripresa, fino al montaggio.

Il coordinamento scientifico è affidato al professor Stefano Bottari, con il contributo dell’autore Angelo Campolo. Collaborano all’iniziativa MICO srl, amministrata da Giuseppe Ministeri, l’associazione culturale CRE-AZIONE presieduta da Gaetano Majolino, e Andrea Brancato, autore televisivo ed esperto di cinema, incaricato della formazione tecnica e operativa.

L’impostazione laboratoriale rappresenta un elemento centrale del percorso, che prevede il coinvolgimento diretto degli studenti nella produzione, con l’obiettivo di tradurre esperienze personali e percezioni del territorio in narrazione visiva. Avviato nel mese di marzo, il progetto si concluderà a maggio con la realizzazione di un cortometraggio collettivo, che sarà presentato al pubblico nelle sale cinematografiche locali.

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