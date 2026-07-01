Emergenza caldo, il 118 rinnova la flotta con 88 nuovi mezzi

Il servizio di emergenza sanitaria 118 della Sicilia avvia il rinnovo del proprio parco mezzi con l’introduzione di 88 nuove ambulanze di ultima generazione. I veicoli, già parzialmente operativi, saranno impiegati progressivamente per sostituire quelli che hanno superato i 100 mila chilometri di percorrenza. La presentazione della nuova dotazione è avvenuta alla presenza dell’assessore regionale alla Salute, Marcello Caruso, e del presidente della Seus, Riccardo Castro, in un periodo caratterizzato da un incremento delle richieste di soccorso legato alle elevate temperature.

Secondo i dati illustrati, le chiamate al servizio di emergenza risultano aumentate del 20% a causa dell’ondata di caldo che interessa il territorio regionale.

Nel corso dell’iniziativa, l’assessore Caruso ha annunciato la presentazione di un emendamento all’Assemblea regionale siciliana finalizzato a escludere la Seus dal blocco delle assunzioni previsto per le società partecipate regionali. La misura consentirebbe di procedere al reclutamento del personale di soccorso necessario al rafforzamento del servizio.

Lo stesso assessore ha inoltre reso noto che il governo Schifani inserirà nelle prossime variazioni di bilancio uno stanziamento di 15 milioni di euro destinato ad aumentare le risorse per l’assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata. «Potremo incrementare le tariffe di alcune prestazioni attualmente erogate e penalizzate dal decreto ministeriale del 2024 che ne ha ridotto il valore nel tariffario», ha dichiarato.

Intanto, per fronteggiare gli effetti delle ondate di calore, l’Asp di Siracusa ha attivato il piano operativo dedicato alla tutela delle persone più vulnerabili. Gli elenchi dei soggetti fragili sono stati trasmessi ai distretti sanitari di Siracusa, Augusta, Lentini e Noto, mentre le strutture territoriali sono state incaricate di rafforzare l’assistenza domiciliare e garantire una presenza sanitaria continuativa ai pazienti maggiormente esposti ai rischi delle alte temperature.

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