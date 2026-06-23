Meloni: «Le polemiche non incidano sui rapporti con gli Usa»

Le tensioni emerse negli ultimi giorni tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump continuano a essere seguite con attenzione dal governo italiano, che punta a evitare conseguenze sui rapporti istituzionali tra i due Paesi. Tra le principali preoccupazioni figurano possibili ripercussioni economiche e commerciali, comprese eventuali misure tariffarie che potrebbero interessare il comparto agroalimentare.

Secondo quanto emerge da fonti governative, l’obiettivo è confinare il confronto nell’ambito delle divergenze personali, preservando al contempo la collaborazione diplomatica consolidata tra Roma e Washington. In questa prospettiva sono in fase di definizione un memorandum sui minerali strategici e l’ingresso dell’Italia nella Pax Silica, iniziativa statunitense dedicata alle materie prime critiche.

Dopo la telefonata di sostegno ricevuta dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, non risultano ulteriori interlocuzioni sul tema tra il Quirinale e Palazzo Chigi. Il Capo dello Stato auspica comunque un progressivo ridimensionamento delle polemiche. Nel corso del Consiglio dei ministri, Meloni ha sottolineato che le divergenze tra leader non devono compromettere le relazioni tra Italia e Stati Uniti, invitando i membri dell’esecutivo a partecipare alle celebrazioni del Giorno dell’Indipendenza americana del 2 luglio presso l’ambasciata statunitense.

La premier non dovrebbe prendere parte al ricevimento di Villa Taverna, essendo attesa a Padova per il congresso nazionale della Uil. Saranno invece presenti i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, oltre al ministro della Giustizia Carlo Nordio.

Anche l’ambasciatore statunitense Tilman Fertitta ha adottato toni concilianti, evidenziando l’importanza della cooperazione tra i due Paesi nonostante eventuali divergenze politiche. Nel frattempo, all’interno dell’esecutivo si ritiene che il rifiuto italiano di concedere l’utilizzo delle basi americane per operazioni legate all’Iran abbia generato malumori a Washington. Per monitorare l’evoluzione dei rapporti transatlantici, il capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo Carlo Fidanza sarà negli Stati Uniti per una riunione del gruppo dei Conservatori.

Sul fronte politico interno proseguono le critiche delle opposizioni. La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha chiesto al governo di tradurre le prese di posizione in iniziative concrete, mentre Matteo Renzi ha definito eccessiva la rappresentazione della premier come figura alternativa a Trump.

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