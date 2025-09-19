NAS sequestrano allevamento suino ed equino nel Catanese

I Carabinieri del NAS di Catania, con il supporto del personale dell’Azienda sanitaria provinciale, hanno disposto il sequestro preventivo di un allevamento di suini ed equini nella provincia etnea. L’operazione rientra nell’attività di controllo sulla filiera delle carni e sul rispetto delle norme in materia igienico-sanitaria e di benessere animale.

Durante l’ispezione, i militari hanno riscontrato gravi violazioni che riguardavano le condizioni di detenzione degli animali. Diciotto suini e tre cavalli erano infatti costretti a vivere in un ambiente contaminato da rifiuti speciali, scarti alimentari e cumuli di letame. La struttura, di circa duemila metri quadrati, presentava situazioni ritenute incompatibili con la dignità animale e prive dei requisiti minimi di sicurezza igienica.

Al termine degli accertamenti, i titolari dell’azienda sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria competente. I Carabinieri hanno inoltre sottoposto a sequestro 21 capi di bestiame e un totale di 29 confezioni di farmaci veterinari, in parte già utilizzati e conservati senza prescrizione medica in un frigorifero non funzionante.

Un ufficiale del NAS ha evidenziato che l’operazione si inserisce nell’ambito di un piano di controlli mirati. «Il nostro obiettivo – ha dichiarato – è tutelare la salute dei consumatori e garantire il rispetto delle normative sul benessere degli animali».

👁 Articolo letto 212 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.