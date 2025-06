Valeria Battaglia eletta segretaria provinciale del PD trapanese

A Trapani si è tenuta l’assemblea congressuale provinciale del Partito Democratico di Trapani, segnando l’avvio di una nuova stagione politica sul territorio. Al termine delle votazioni, Valeria Battaglia ha assunto la carica di segretaria provinciale, mentre la presidenza è rimasta nelle mani di Valentina Villabuona.

Nel suo intervento inaugurale, Battaglia ha illustrato i tre pilastri del suo mandato: apertura, unità e rigenerazione. “Raccoglierò il meglio di ciò che è stato fatto e lavorerò per innovare ciò che non ha funzionato. Sarò la segretaria di tutte e tutti, anche di chi ha scelto di non partecipare a questo congresso. Il mio obiettivo è riconnettere il PD con le persone, restituendogli voce nei quartieri, nelle periferie, nei luoghi di lavoro”, ha dichiarato la nuova segretaria. Ha poi lanciato un messaggio rivolto al partito e alla comunità: “È il tempo del coraggio, non del silenzio. Dobbiamo smettere di inseguire e tornare a guidare”.

Battaglia ha definito questo momento un vero e proprio “anno zero” per il PD trapanese, un’opportunità per ricostruire la fiducia nella politica ripartendo dai circoli e promuovendo la partecipazione diretta dei cittadini. Ha sottolineato l’importanza di un’organizzazione che valorizzi le persone piuttosto che utilizzarle, capace di dialogare nelle differenze e di fare delle regole un concreto vincolo di comunità.

L’assemblea si è conclusa con un chiaro segnale di rinnovamento: il Partito Democratico di Trapani si prepara a consolidare il proprio radicamento territoriale, con l’obiettivo di tornare a essere la prima scelta di molti elettori.

