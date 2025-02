Ponte sullo Stretto, Salvini: “Inizio lavori al via in primavera 2025”

Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha ribadito l’intenzione di avviare i lavori per il ponte sullo Stretto di Messina nella primavera del 2025. L’annuncio è stato fatto ieri a Genova, nel corso di una visita ai cantieri del progetto ferroviario Terzo Valico-Nodo di Genova.

Secondo quanto dichiarato dal leader della Lega, il governo intende procedere nelle prossime settimane con la presentazione dei documenti necessari in Consiglio dei Ministri, per poi trasmetterli alla Commissione Europea. Contestualmente, l’esecutivo mira a ottenere l’approvazione definitiva del progetto da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess). Una volta completato questo iter, si prevede l’avvio della fase di cantierizzazione entro la primavera del prossimo anno.

Salvini ha sottolineato l’importanza dell’opera infrastrutturale, considerata strategica per il collegamento tra Sicilia e Calabria. Il progetto, da anni al centro del dibattito politico e tecnico, è stato più volte ripreso e accantonato nel corso del tempo. Tuttavia, l’attuale esecutivo punta a concretizzarlo in tempi definiti, accelerando le procedure autorizzative. L’invio della documentazione a Bruxelles rappresenta uno step cruciale per ottenere il necessario via libera comunitario.

L’infrastruttura, che si propone di migliorare i collegamenti tra l’isola e il continente, rientra tra le priorità del Ministero delle Infrastrutture. L’avvio dei lavori nel 2025, se confermato, segnerebbe un passo concreto verso la realizzazione di un’opera di grande rilevanza per la mobilità e il trasporto nel Sud Italia.

