Rubano i cavi dell’illuminazione pubblica, quartiere al buio, arrestati

Ieri sera, nel quartiere Pizzuta di Siracusa, agenti delle Volanti della Questura hanno fermato un uomo di 24 anni e una donna di 48 anni mentre tentavano di asportare i cavi dell’illuminazione pubblica per ricavarne il rame. Gli operatori li hanno sorpresi con le forbici da elettricista in mano, interrompendo l’operazione che aveva già lasciato al buio una porzione della zona.

Negli ultimi giorni il fenomeno dei furti di rame ha registrato un’impennata: blackout in vari settori della città sono stati attribuiti a ladri che manomettevano la rete elettrica per poi rivendere il materiale sul mercato illecito. In risposta, il Questore ha deciso di intensificare i controlli serali e notturni nei quartieri più colpiti. «Rafforzeremo ulteriormente il servizio di controllo del territorio per prevenire altri episodi di illegalità», ha dichiarato il Dirigente della Questura.

Oltre a contrastare i furti di rame, le nuove misure mirano a limitare gli assembramenti e gli schiamazzi notturni di giovani in sella a motocicli e ciclomotori, spesso responsabili di pericolose condotte spericolate. Pur riconoscendo il valore commerciale del rame, le autorità sottolineano che il costo per la collettività e per le amministrazioni pubbliche, impegnate nel ripristino delle infrastrutture danneggiate, supera di gran lunga il guadagno dei malviventi.

I servizi di vigilanza proseguiranno con particolare attenzione nelle aree periferiche, allo scopo di evitare il ripetersi di tali reati e garantire la sicurezza dei cittadini.

