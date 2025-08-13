“CambiAmo Capo”: degrado diffuso e mancanza di manutenzione

Il gruppo consiliare di opposizione “CambiAmo Capo” ha diffuso una nota nella quale critica la gestione del verde pubblico da parte dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Ingrillì. I consiglieri Renato Carlo Mangano, Sandro Gazia, Giuseppe Truglio e Teodolinda Liotta ricordano che già lo scorso giugno avevano provveduto, a proprie spese e con l’ausilio di volontari, alla pulizia e alla riapertura del parco di Castello Bastione. L’iniziativa, spiegano, era stata assunta per sopperire alla mancanza di interventi manutentivi da parte dell’ente.

Secondo quanto dichiarato, la situazione di incuria non riguarda solo quell’area, ma si estende anche al “Percorso della Salute”, dove si segnala un cancello rotto, e ad altre zone della città, incluse periferie e aree naturalistiche, interessate da rifiuti ed erbacce. “Non possiamo dire che l’amministrazione faccia acqua da tutte le parti, perché in alcuni punti dell’abitato manca persino quella”, si legge nel comunicato.

Gli esponenti di “CambiAmo Capo” parlano di una “negligenza cronica” e di una carenza di controlli, denunciando come persino il centro urbano presenti condizioni di degrado. “Non serve un concerto, ci basta un lucchetto che non sia aperto”, affermano, sottolineando che la manutenzione ordinaria non dovrebbe essere considerata un lusso.

La nota si conclude con un richiamo simbolico, affermando che, se il verde pubblico diventa un privilegio e il turismo un’aspirazione, il “Capo” rischia di trovarsi “al capolinea”.

