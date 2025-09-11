Premio Humanitas Sicilia per giovani ricercatori under 40 in oncologia

La Fondazione Humanitas Sicilia ha istituito la prima edizione del Premio Studio per la Ricerca Oncologica, destinato a giovani professionisti siciliani under 40 attivi nel campo biomedico. L’iniziativa prevede un contributo di 5.000 euro a sostegno di progetti clinici e traslazionali, con l’obiettivo di favorire nuove prospettive nella ricerca e migliorare la qualità delle cure.

La call è aperta fino al 15 ottobre 2025 e si rivolge a ricercatori nati o residenti in Sicilia con laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, Biotecnologie, Biologia o Farmacia, che abbiano preso parte a progetti oncologici negli ultimi tre anni. Il premio potrà essere utilizzato per soggiorni di studio in Italia o all’estero, per la partecipazione a congressi scientifici o per l’avvio di nuove iniziative di ricerca.

«La nostra mission – ha dichiarato il presidente della Fondazione Humanitas Sicilia, Alessandro Repici – è investire sul capitale umano e sull’innovazione, creando le condizioni per far crescere nella nostra regione una comunità scientifica d’eccellenza, capace di competere a livello internazionale».

Il percorso di selezione sarà articolato in due fasi. La prima prevede una valutazione preliminare a cura del Comitato Scientifico della Fondazione. La seconda, affidata a una Commissione composta da oncologi siciliani, individuerà il vincitore tra sei finalisti. I criteri di scelta comprenderanno originalità, innovatività, solidità metodologica, trasferibilità clinica e coerenza nell’utilizzo della borsa di studio.

La cerimonia conclusiva si svolgerà il 15 novembre 2025 presso l’auditorium di Humanitas Istituto Clinico Catanese, a Misterbianco. In quell’occasione i finalisti presenteranno pubblicamente i loro progetti, sottoponendoli alla valutazione della commissione.

