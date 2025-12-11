Gli studenti del Maiorana al convegno Inail con “Safe Band”

Gli studenti dell’Istituto Tecnologico “Ettore Maiorana” di Milazzo hanno partecipato oggi, all’Auditorium della Rai di Palermo, alla presentazione del Rapporto regionale Inail Sicilia, portando al convegno la start up “Safe Band”. L’iniziativa ha offerto un quadro aggiornato sugli infortuni sul lavoro e sulle dinamiche del settore a livello regionale, richiamando l’attenzione sulla necessità di diffondere una cultura della prevenzione.

Adele Italiano, Federico Toto e Andrea Giorgianni, affiancati dal docente tutor Salvatore Barbara e dal dirigente scolastico Bruno Lorenzo Castrovinci, hanno illustrato il progetto premiato con il riconoscimento “Next GI Sicilia 2025” nell’ambito del programma “Idee in azione”. La proposta, basata sull’utilizzo innovativo di una tecnologia già esistente, è stata valorizzata per l’applicazione in ambito di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il direttore regionale Inail, Giovanni Asaro, aveva già assistito alla presentazione della start up lo scorso 7 novembre a Milazzo, durante lo spettacolo “I giovani e la sicurezza”, inserito nel Meeting Job. Colpito dalla capacità comunicativa degli studenti, li aveva invitati a riproporre l’intervento a Palermo nel tradizionale appuntamento di fine anno organizzato dalla Direzione regionale dell’Istituto.

«Le parole pronunciate stamani dal direttore di Inail Sicilia Giovanni Asaro, che ha sottolineato l’importanza di parlare di sicurezza agli studenti, ci confortano e ci fanno comprendere che abbiamo intrapreso un percorso corretto» ha dichiarato l’ingegnere Antonio Bruno. «Abbiamo accolto l’invito di Inail con interesse e consideriamo significativo che il Meeting Job abbia rappresentato una piattaforma di lancio per questi studenti, che anche oggi hanno mostrato preparazione e capacità comunicativa».

