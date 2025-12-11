Progetto “La Treccia del Sorriso”, consegnate 234 ai pazienti oncologici

La sezione Avis di Sant’Angelo, guidata da Antonio Pintaudi, insieme alla Rete Civica della Salute, rappresentata per la provincia di Messina da Marisa Briguglio, ha consegnato ieri 234 trecce di capelli destinate alla realizzazione di parrucche per pazienti oncologici. La donazione è avvenuta all’Ospedale “Cutroni Zodda” di Barcellona Pozzo di Gotto, dove erano presenti il dottore Mario Raffaele, la dottoressa Rosalba Rossello e alcuni componenti del personale del reparto di oncologia.

Le trecce saranno successivamente trasferite all’Associazione Salus di Taormina, presieduta dalla dottoressa Roberta Briguglio, incaricata di trasformarle in parrucche. Nel corso dell’iniziativa è stato sottolineato che tali dispositivi rappresentano un sostegno concreto per le persone in trattamento oncologico.

Pintaudi e Briguglio hanno richiamato l’impegno delle donatrici e delle parrucchierie del territorio che, tramite le Avis comunali di Brolo, Gioiosa Marea, Galati Mamertino, Patti, Sinagra, Castell’Umberto e Castel di Lucio, partecipano al progetto “La Treccia del Sorriso” da oltre quattro anni. “Un contributo che si rinnova con continuità”, hanno affermato i promotori.

All’incontro erano presenti anche membri del gruppo operativo dell’Avis Sant’Angelo. Tra loro Michela Palazzolo, Stefania Perdicucci, Carmelo Siragusano, Tindaro Pintaudi e Stefania Fiorentino del Servizio Civile, i quali hanno ribadito “l’importanza della collaborazione tra associazioni e comunità locali”.

👁 Articolo letto 376 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.