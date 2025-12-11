Test di Medicina, Leanza: «Serve trasparenza sugli esami di accesso»

L’on. Calogero Leanza, deputato regionale del Partito Democratico e vicepresidente della Commissione Sanità dell’ARS, ha richiamato l’attenzione sulle irregolarità che, a suo dire, stanno compromettendo il sistema di accesso ai corsi di Medicina. Leanza, primo firmatario del disegno di legge volto a superare il numero chiuso, ha definito «un paradosso» il diffondersi online di test e soluzioni, segnalando la presenza di «materiale venduto su Telegram per poche decine di euro» e la circolazione sui social di fotografie delle prove durante lo svolgimento degli esami.

Il deputato ha descritto un contesto in cui, mentre gli studenti affrontano il cosiddetto semestre filtro, emergerebbe «un mercato nero di domande e risposte» accompagnato da immagini scattate in aula e messaggi che riferirebbero pratiche di copia o prove sostenute «in gruppo». Secondo Leanza, tali episodi costituirebbero «un insulto a chi studia onestamente».

Rivolgendosi al Governo e alla ministra Anna Maria Bernini, Leanza ha richiesto «un intervento immediato», con azioni che comprendano verifiche negli atenei, massima trasparenza e forme di tutela per gli studenti che ritengono di essere stati penalizzati. A suo giudizio, l’attuale modello trasformerebbe il semestre filtro «in un numero chiuso mascherato», generando disuguaglianze. Il deputato ha auspicato l’annullamento delle prove e il ripristino di condizioni eque di accesso.

Leanza ha infine dichiarato che, in mancanza di iniziative istituzionali adeguate, sosterrà le istanze degli studenti «in ogni sede», ribadendo che quanto accaduto rappresenterebbe «uno spettacolo indegno» da interrompere con urgenza.

