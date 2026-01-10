Sicurezza stradale, Musolino sollecita il tavolo in Prefettura

La recente sequenza di gravi sinistri stradali registrati a Messina ha riaperto il dibattito sulla gestione della sicurezza urbana. A intervenire è la senatrice Dafne Musolino, che ha sollecitato un’iniziativa immediata da parte dell’amministrazione comunale dopo due incidenti di particolare gravità avvenuti nell’arco di tre giorni, uno dei quali con esito mortale, primo decesso sulle strade cittadine dall’inizio del 2026.

Secondo l’esponente di Italia Viva, la situazione impone un cambio immediato nell’approccio alla sicurezza stradale. Musolino ha invitato il sindaco Federico Basile a richiedere senza ulteriori rinvii la convocazione del tavolo permanente sulla sicurezza stradale presso la Prefettura di Messina, ritenendo necessario un coinvolgimento diretto del Comune e di tutte le forze dell’ordine in un’azione coordinata. “Non è più tempo di attendere – ha dichiarato – serve impegnare subito tutte le istituzioni competenti per garantire una maggiore sorveglianza e controlli diffusi sul rispetto del codice della strada”.

Nel suo intervento, la senatrice ha evidenziato come l’assenza di un piano strutturato di vigilanza possa tradursi in ulteriori rischi per la cittadinanza. “Oggi piangiamo la prima vittima del 2026 e non vorremmo doverne piangere altre”, ha affermato, sottolineando la necessità di una presenza costante delle pattuglie sul territorio e di un’attività di prevenzione continuativa.

Musolino ha inoltre espresso critiche sulla gestione organizzativa della Polizia Municipale, giudicata non adeguata alla gravità del contesto. A suo avviso, le difficoltà non sarebbero riconducibili esclusivamente alla carenza di organico, dal momento che il Comune dispone di risorse superiori rispetto al 2022. “Il problema è di natura organizzativa – ha concluso – e a pagarne le conseguenze sono sempre i cittadini”.

👁 Articolo letto 160 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.