Giammoro ospiterà il primo impianto siciliano di idrogeno verde

La Sicilia compie un ulteriore passo nel settore della transizione energetica con l’autorizzazione del primo impianto destinato alla produzione di idrogeno verde nell’Isola. La struttura sorgerà nell’area industriale di Giammoro, nel territorio comunale di Pace del Mela, in provincia di Messina.

A commentare il provvedimento è stato l’assessore regionale all’Energia e ai servizi di pubblica utilità, Francesco Colianni, che ha definito l’iniziativa un passaggio rilevante nel percorso di innovazione tecnologica e sostenibilità energetica della Regione.

Secondo l’esponente del governo regionale, il progetto rappresenta un investimento di carattere strategico e contribuisce a rafforzare il ruolo della Sicilia nel panorama delle energie rinnovabili. “Il via libera al primo impianto di produzione di idrogeno verde in Sicilia rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di innovazione e sostenibilità energetica della nostra Isola”, ha dichiarato Colianni.

L’assessore ha inoltre evidenziato come la Regione punti a consolidare la propria posizione quale riferimento nel Mediterraneo per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e delle tecnologie a basse emissioni. “Si tratta di un investimento strategico che conferma le grandi potenzialità della regione nel diventare un hub del Mediterraneo per le energie rinnovabili e le tecnologie pulite”, ha aggiunto.

L’amministrazione regionale, attraverso il dipartimento competente, sta sostenendo lo sviluppo della filiera dell’idrogeno mediante specifici strumenti di finanziamento. In particolare, sono stati destinati oltre 31 milioni di euro provenienti dai fondi Fesr 2021-2027 a favore di progetti promossi da micro, piccole e medie imprese, oltre che da grandi aziende organizzate in forma di società di capitali.

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