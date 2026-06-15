Esami di Stato, il messaggio del Provveditore Zingales agli studenti

In vista dell’avvio degli Esami di Stato, il dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Messina, Leon Zingales, ha rivolto un messaggio agli studenti chiamati ad affrontare la conclusione del percorso scolastico secondario.

Nel suo intervento, Zingales ha definito l’esame come una fase di transizione verso una nuova tappa della vita personale e formativa, invitando i giovani a vivere questo momento con consapevolezza. Ha sottolineato l’importanza di non lasciarsi travolgere dai ritmi imposti dalla società contemporanea, caratterizzata dalla rapidità e dalla ricerca costante dell’efficienza, riscoprendo invece il valore della riflessione e dell’attesa.

Il Provveditore ha esortato gli studenti a coltivare aspirazioni e progetti, evidenziando come il contesto attuale necessiti del contributo delle nuove generazioni. “Non abbiate paura di sognare”, ha scritto, ricordando che i sogni rappresentano uno strumento di orientamento e crescita, capace di guidare le scelte future anche nei momenti di maggiore incertezza.

Nel messaggio trova spazio anche un richiamo al valore della bellezza, individuata nelle parole, nei comportamenti e nei rapporti umani. Secondo Zingales, la capacità di riconoscere e promuovere la bellezza costituisce una risorsa fondamentale per affrontare le difficoltà e contribuire al miglioramento della società.

Un ulteriore passaggio è dedicato alla speranza, descritta come una forza concreta costruita attraverso impegno, dedizione e responsabilità. Il dirigente scolastico ha invitato i maturandi a considerarsi protagonisti del proprio futuro, riconoscendo l’unicità del percorso di ciascuno.

In conclusione, Leon Zingales ha incoraggiato gli studenti ad affrontare le sfide che li attendono con fiducia e determinazione, augurando loro di scoprire, lungo il cammino personale e professionale, la propria identità e realizzazione.

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