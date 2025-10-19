Ritrovato il corpo di Marianna Bello, scomparsa a Favara

È stato rinvenuto nelle campagne di Agrigento, nei pressi di un torrente che confluisce nel fiume Naro, il corpo di Marianna Bello, la donna di 38 anni scomparsa a Favara durante l’alluvione del 1° ottobre. Il ritrovamento è avvenuto questa mattina da parte di un gruppo di cacciatori impegnati in una battuta.

Il cadavere è stato individuato tra la vegetazione di un canneto. Il riconoscimento è stato possibile grazie ai tatuaggi, tra cui uno visibile sul polso, che hanno consentito di confermare l’identità della donna. Gli investigatori hanno disposto l’ispezione cadaverica, che ha fornito l’ufficialità del riconoscimento.

Marianna Bello era stata travolta dalla piena durante il violento nubifragio che aveva colpito Favara e l’intera zona agrigentina, causando ingenti danni e allagamenti. Dopo settimane di ricerche coordinate dalla Protezione civile e dai vigili del fuoco, la segnalazione odierna ha portato alla conclusione delle operazioni di ritrovamento.

Sul luogo del rinvenimento sono giunti i familiari della vittima, informati dalle autorità competenti. Le indagini proseguono per ricostruire con esattezza le circostanze della scomparsa e verificare se il corpo sia stato trascinato dalla corrente fino al punto in cui è stato trovato.

